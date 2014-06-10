В Черное море направляются 2 разведывательных корабля НАТО

"Разведывательного корабля военно-морских сил Италии Elettra, который планировал войти в Черное море 8 июня, в морской акватории пока нет, его прибытие возможно со дня на день. Также ожидается возвращение в Черное море в ближайшие несколько дней французского разведывательного корабля Dupuy de Lome, который покинул его только в конце мая", - заявили в главном штабе военно-морского флота России, передает ИТАР-ТАСС.

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Таким образом, в Черном море будет одновременно пребывать 4 корабля НАТО вместе с французским фрегатом Surcouf и ракетным крейсером ВМС США Vella Gulf.

В соответствии с Конвенцией Монтре, военные корабли нечерноморских государств не могут находиться в Черном море более 21 дня. Таким образом, Vella Gulf должен будет покинуть акваторию моря не позже вечера 13 июня, а Surcouf может оставаться в регионе до вечера 18 июня.