Ракетный крейсер Vella Gulf ВМС США прибыл в болгарский порт

Об этом сообщается в пресс-релизе командующего шестым флотом ВМС США.

«Присутствие Vella Gulf в Болгарии подтверждает обязательства США по укреплению связей с союзниками по НАТО и партнерами через работу по достижению общих целей по обеспечению мира и стабильности в регионе», - говорится в сообщении командующего.

Читайте такжеФранцузский фрегат и разведкорабль вошли в Черное мореОтмечается, что в течение пребывания в Болгарии экипаж судна примет участие в ряде мероприятий по поддержке связей с гражданскими организациями и местным населением.

Сейчас в Черном море остаются два корабля НАТО: французский фрегат Surcouf и крейсер ВМС США Vella Gulf.

Согласно конвенции Монтре, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в Черном море не более 21 дня.