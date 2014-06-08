Освобождены из плена террористов трое сотрудников Амвросиевского райотдела милиции

Освобождены из плена трое сотрудников Амвросиевского райотдела милиции, в том числи и начальник райотдела Артур Лихолет, которые были захвачены на блок-посту ДНР 2 июня. Об этом сообщил источник "ОстроВа" в правоохранительных органах.

"Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное", - сказал источник.