Освобождены из плена террористов трое сотрудников Амвросиевского райотдела милиции
21:42, 08 июня 2014Политика
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Милиционеры были освобождены из плена 6 июня.
Освобождены из плена трое сотрудников Амвросиевского райотдела милиции
Освобождены из плена трое сотрудников Амвросиевского райотдела милиции, в том числи и начальник райотдела Артур Лихолет, которые были захвачены на блок-посту ДНР 2 июня. Об этом сообщил источник "ОстроВа" в правоохранительных органах.
"Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное", - сказал источник.
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