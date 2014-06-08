Освобождены из плена террористов трое сотрудников Амвросиевского райотдела милиции

21:42, 08 июня 2014
Политика
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Милиционеры были освобождены из плена 6 июня. 

милиция

Освобождены из плена трое сотрудников Амвросиевского райотдела милиции, в том числи и начальник райотдела Артур Лихолет, которые были захвачены на блок-посту ДНР 2 июня. Об этом сообщил источник "ОстроВа" в правоохранительных органах. 

"Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное", - сказал источник. 

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