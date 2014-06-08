На Донетчине ночью обстреляли дом главы местной организации чернобыльцев

В полночь в посёлке Ольховчик (Шахтёрск) был обстрелян дом председателя местной организации инвалидов "Союз Чернобыль Украины" Анатолия Поддубного, сообщает "Новости Донбасса".

После обстрела во двор влетела бутылка с "коктейлем Молотова".

Читайте такжеВ Артемовске ночью боевики из гранатомета обстреляли танковую базу - СМИ

В доме в это время находился сам хозяин, его жена, дочь и внучка. «Это было в ночь с 6 на 7 июня в 0:15», - рассказал он. Сначала по дому произвели 5-6 выстрелов из помпового ружья, а через некоторое время закидали бутылками с горючей жидкостью. Пожар удалось вовремя потушить.

Поддубный не исключает, что нападение связано с политикой. Один из его родственников на президентских выборах занимал должность заместителя председателя областной избирательной комиссии.