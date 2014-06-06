Путин приветствовал позицию Порошенко по прекращению кровопролития в Украине

Как передает РИА Новости, об этом Путин сказал журналистам в Довиле.

«Не могу не поприветствовать позицию господина Порошенко по поводу того, что нужно немедленно остановить кровопролитие на востоке Украины. У него есть на этот счет план. Но какой это план, лучше спрашивать не у меня, а у него. Он в двух словах об этом сказал, но одно дело говорить это здесь, во Франции, а другое дело излагать это в своей собственной стране», - сказал Путин.

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«Еще раз подчеркну, что сторонами переговоров в данном случае должны быть не Россия и Украина - Россия не участница конфликта - а киевские власти и сторонники федерализации на востоке. Как это будет все имплементировано, как это будет все оформлено, наверняка сказать не могу, но настрой в целом мне показался правильным, мне понравился», - добавил он.

Путин отметил, что, в случае успешной реализации планов «будут созданы условия и для развития наших отношений и в других областях, в том числе в экономике».

Как сообщал УНИАН, по итогам своего визита во Францию, где он встречался с Путиным, Порошенко заявил, что договорился с президентом РФ о визите в Киев представителя России для проведения переговоров по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

По словам Порошенко, переговоры начнутся уже в это воскресенье, 8 июня.

Порошенко подчеркнул, что встреча с Путиным была организована президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель при содействии президента США Барака Обамы.

“Мы обсудили первые шаги по урегулированию ситуации и план, который был предложен мной, президентом Украины, в котором предусмотрены шаги, которые должны быть сделаны со стороны Российской Федерации, которые должны быть сделаны со стороны Украины”, - сказал Порошенко.

“Предварительно мы видим, что можем иметь хорошие шансы на реализацию”, - добавил он.