Порошенко рассказал, о чем планирует договориться с Россией

Петр Порошенко заявил, что ожидает отмены решения Совета Федерации РФ об использовании вооруженных сил РФ на территории Украины и планирует совместные с Россией действия по закрытию границ, где идет вооруженный конфликт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Петра Порошенко.

"Мы достигли договоренностей о трех вещах: в Украину приедет российский представитель, с которым мы обсудим первые шаги по мирному урегулированию ситуации и план, в котором предусматривается ряд шагов со стороны России и со стороны Украины. Кроме того, мы ожидаем отмены решения Совета Федерации РФ об использовании вооруженных сил РФ на территории Украины. А также планируем совместные действия по закрытию границ на участках, где идет вооруженный конфликт и постоянное пересечение украинских границ диверсантами", - заявил Порошенко.

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Также он отметил, что все вопросы шли непросто, в том числе и вопрос Крыма.

"Но мы будем настойчиво добиваться тех целей, которые мы поставили перед собой, и начинаем переговоры в воскресенье", - подчеркнул Порошенко.