Порошенко рассказал, о чем планирует договориться с Россией
Порошенко заявил, что ожидает отмены решения Совета Федерации РФ об использовании вооруженных сил РФ на территории Украины.
Петр Порошенко заявил, что ожидает отмены решения Совета Федерации РФ об использовании вооруженных сил РФ на территории Украины и планирует совместные с Россией действия по закрытию границ, где идет вооруженный конфликт.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Петра Порошенко.
"Мы достигли договоренностей о трех вещах: в Украину приедет российский представитель, с которым мы обсудим первые шаги по мирному урегулированию ситуации и план, в котором предусматривается ряд шагов со стороны России и со стороны Украины. Кроме того, мы ожидаем отмены решения Совета Федерации РФ об использовании вооруженных сил РФ на территории Украины. А также планируем совместные действия по закрытию границ на участках, где идет вооруженный конфликт и постоянное пересечение украинских границ диверсантами", - заявил Порошенко.
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Также он отметил, что все вопросы шли непросто, в том числе и вопрос Крыма.
"Но мы будем настойчиво добиваться тех целей, которые мы поставили перед собой, и начинаем переговоры в воскресенье", - подчеркнул Порошенко.