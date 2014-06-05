Террористы блокируют эвакуацию детей из Луганска - Укрзализныця

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Сообщается, что для перевозки детей-сирот из Луганска, где сейчас идет активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов, «Укрзализныця» сформировала специальный дополнительный поезд, состоящий из 11 вагонов, который отправился из Одессы до Луганска, куда должен был прибыть сегодня утром по специально разработанному графику.

Однако, по информации пресс-службы, руководство террористической организации ДНР, контролирующее часть территории Донбасса, дало указание Донецкой железной дороге сообщить Одесской и Приднепровской железным дорогам о том, что этот поезд приниматься не будет.

Читайте такжеВоенные эвакуировали жительницу Краматорска, которая прогнала с улицы боевиков«Из-за таких действий «Укрзализныця» вынуждена была вернуть поезд до Одессы. Также руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики препятствует организации вывоза жителей этих регионов, не согласовывая дополнительных поездов на поездах железных дорог Украины к Донецку и Луганску», - подчеркивают в пресс-службе.

Также для обеспечения вывоза пассажиров из Донецкой и Луганской областей «Укрзализныця» на период с 2 по 9 июня 2014 года увеличила количество вагонов в составах ряда поездов, курсирующих из Луганска и Донецка, на 5-6 вагонов - до 18-20 единиц.

Кроме того, «Укрзализныця» назначила дополнительный поезд № 563/564 сообщением Луганск - Киев, который будет курсировать в составе 15 вагонов. Из Луганска поезд отправится 5 июня в 21:24 и прибудет в столицу в 14:26. В обратном направлении поезд отправится 6 июня в 18:38 и прибудет в Луганск на следующий день в 12:00.

Читайте такжеСвятогорск заполнили беженцы из Славянска«Несмотря на такие действия представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики, «Укрзализныця» будет и впредь делать все возможное для эвакуации детей и жителей из опасных регионов. При этом дети будут перевозиться бесплатно», - подчеркнули в пресс-службе.

Как известно, сейчас на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов. По информации пресс-офицера АТО Алексея Дмитрашковского, операция в Донецке будет продолжаться, пока не будут уничтожены все террористы или пока они не сдадутся.

В Управлении ООН по делам беженцев отмечают рост числа внутренне перемещенных лиц в Украине. В частности, многим пришлось бежать дважды: сначала из Крыма - на восток страны, а затем оттуда - в западные и центральные регионы. Так, в центр Украины перебирается 45% внутренне перемещенных лиц, на запад - 26%.

Из Донецка в связи с напряженной ситуацией и наличием в городе большого количества вооруженных людей уже выехали 15 тыс. граждан.

«Укрзализныця» сообщила о предоставлении жителям востока Украины, вынужденным уехать в другие регионы страны в связи с политической нестабильностью и эскалацией вооруженного конфликта на востоке, возможности бесплатно пользоваться комнатами матери и ребенка на железнодорожных вокзалах ряда станций.

Напомним, генеральная прокуратура Украины признала самопровозглашенные «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику» террористическими организациями.