ГПУ признала террористическими организациями самопровозглашенные ДНР и ЛНР

Об этом сегодня заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша в видео «5-го канала», размещенного на Youtube.

«Две самопровозглашенные республики, так называемые «Донецкая» и «Луганская» - это две террористических организации, которая имеет четкую иерархию, которые имеют финансирование, которые имеют каналы поставки оружия. Созданные для нападения на людей, для запугивания, совершения диверсий, терактов, избиения и убийства наших граждан», - отметил Голомша.

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По факту создания террористических организаций уже открыли уголовные производства. В данное время они на этапе досудебного расследования.

По словам первого заместителя генпрокурора, в соответствии с материалами, которыми располагает ГПУ, в рамках досудебного следствия установлены факты финансирования боевиков из ДНР и ЛНР, и сейчас устанавливается причастность незаконных вооруженных формирований к преступлениям против государства и населения.