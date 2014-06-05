Госпогранслужба опровергает информацию об украинских беженцах в РФ: их видят только в России

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что на государственной границе с Россией ни один гражданин Украины не изъявил желание получить статус беженца в России.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, российские средства массовой информации распространяют сообщение о тысячах беженцев с юго-восточной Украины, которых приняла Ростовская область за прошедшие сутки и количество которых растет с каждым днем. Они ссылаются на информацию, распространенную уполномоченным по правам детей при президенте Российской Федерации Павлом Астаховым.

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ГПСУ отмечает, что за прошедшие сутки границу с Россией на выезд из Украины пересекли 11417 граждан Украины. К примеру, 2 июня эта цифра составила 11151 гражданин Украины, а накануне выходных - 30 мая – 15380 украинцев. Почти такое же количество граждан Украины ежедневно пересекает украинско-российскую границу на въезд в Украину.

Кроме того, пограничники напоминают, что несколько дней тому назад Астахов также распространил информацию о вроде бы задержании украинскими пограничниками автобуса с детьми на границе с Россией и что дети были вынуждены покидать Украину пешком. Однако тогда сотрудники Госпогранслужбы не задерживали на границе ни одного транспортного средства, перевозившего детей, в том числе и детей-беженцев, в Россию, говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 4 июня уполномоченный по правам ребенка РФ Павел Астахов сообщил, что палаточные лагеря в Ростовской области приняли 210 беженцев из Украины.

"Сегодня еще ожидаем, что сюда приедут 120 человек. Лагерь будет почти полон", - сказал Астахов, уточнив, что всего лагерь рассчитан приблизительно на 450 человек.

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При этом, по его словам, есть и другие лагеря, которые готовы принимать беженцев. "Параллельно сейчас уже развернуты палаточные лагеря МЧС на 150 мест", - сказал Астахов.

В то же время, как сообщал сегодня УНИАН, первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема рассказал, что для беженцев из "критических" регионов Украины подготовлено свыше 30 тыс. мест для временного размещения. Он отметил, что только за последнюю неделю около 15 тыс. беженцев покинули территорию Донецкой области.