Террористы обстреляли 2 вертолета с украинскими военными

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев. «Информация о якобы сбитом вертолете в районе проведения АТО не соответствуют действительности. Вчера во время активной фазы АТО, боевики обстреляли 2 вертолета Ми-24, они получили повреждения, но они приземлились на площадке для вертолетов», - заявил он.

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«Сейчас специалисты и эксперты восстанавливают эту технику, никто из членов экипажа вертолетов не пострадал», - добавил пресс-офицер.

Напомним, 3 июня СМИ сообщали, что ожесточенный бой разгорелся вблизи города Красный Лиман в Донецкой области. Силы АТО наступали на позиции боевиков под прикрытием авиации - самолетов и вертолетов. В один из вертолетов террористы попали из станкового пулемета, весь экипаж выжил.