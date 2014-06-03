Украинские войска после боев вошли в Красный Лиман - СМИ

18:52, 03 июня 2014
Политика
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Украинские военные подавили сопротивление террористов, сообщают местные СМИ. 

REUTERS

Местные террористы быстро сложили оружие и разбежались, приезжие - оказывали сопротивление, сообщают Новости Донбасса. Читайте такжеСилы АТО выдвинули ультиматум террористам в Красном Лимане

Сейчас в городскую больницу начали поступать раненые террористы. В столкновениях есть убитые. 

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