Украинские войска после боев вошли в Красный Лиман - СМИ

Украинские военные подавили сопротивление террористов, сообщают местные СМИ.

Местные террористы быстро сложили оружие и разбежались, приезжие - оказывали сопротивление, сообщают Новости Донбасса. Читайте такжеСилы АТО выдвинули ультиматум террористам в Красном Лимане Сейчас в городскую больницу начали поступать раненые террористы. В столкновениях есть убитые.

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