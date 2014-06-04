В центре АТО рассказали об уничтожении террористов и поддержке местного населения
Спикер АТО напомнил, что за прошедшие сутки уничтожено более 300 боевиков, еще около 500 ранены.
В центре АТО заявляют, что местное население в подавляющем большинстве позитивно воспринимает действия участников АТО, а террористов уничтожают лишь тогда, когда те отказываются сдаваться.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель центра АТО Владислав Селезнев.
"Боевики не знают жалости и совести, нападают на участников АТО коварно, из засад расстреливают колонны, убивая наших военных", - пишет он.
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"Силы АТО четко подтверждают свою позицию, выдвигают ультиматум боевикам сдаться в плен, лишь в случае отказа, блокируют и при сопротивления уничтожают их", - отмечает Селезнев.
"Местное население в подавляющем большинстве позитивно воспринимает действия участников АТО, направленные на стабилизацию обстановки в регионе, что в очередной раз подчеркивает тщетность планов боевиков", - добавляет он.
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Селезнев напоминает, что за минувшие сутки в результате действий украинских военнослужащих в районе н.п. Красный Лиман и Славянск, уничтожено свыше 300 боевиков, еще около 500 ранены.
Украинская сторона также понесла потери: 2 военнослужащих получили смертельные ранения, еще 45 были ранены.