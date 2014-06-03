Окруженные террористами луганские пограничники заговорили об ультиматуме

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в одной из пограничных частей.

"Как хотите, называйте это - ультиматумом или нет, но если нашим ребятам не придет никакой помощи, то придут пограничники из других частей. А они придут с границы, потому что крайне сложная ситуация", - сказал собеседник.

"Отряд в Луганске уже более полутора суток в окружении. До сих пор ни одной наземной помощи не было, была только воздушная помощь. Прилетели вертушки, "подчистили" и полетели. Ребята там находятся в крайне тяжелом положении. Гимн играет, ребята отстреливаются", - рассказал собеседник.

По его словам, "террористы подтягивают свои силы снова туда и готовят штурм".

"По состоянию на сейчас ребята попытались укрепить позицию, баррикады наладили. В окружении сейчас появилось гораздо больше людей, пришли люди с опознавательными знаками донских казаков. Снайперы ночью время от времени из жилых квартир обстреливали наших пограничников", - добавил собеседник.

Он добавил, что по информации службы по чрезвычайным ситуациям, с бывшей 5-й пожарной части, у них "был отжат" большой артиллерийский тягач.

"Его, по информации Мчсников, заминировали, он готовится к выезду на отряд, чтобы разбомбить ворота части. Пока они его завести не могут, но это же дело времени", - добавил собеседник.

Отвечая на вопрос, есть ли у погранслужбы своя техника, с помощью которой они могли бы помочь отряда, собеседник сказал:

"В течение 20 лет мы, как и все государство, не ждали от агрессии другого государства. У нас есть Бтры, которые сейчас прислали, у нас есть подразделения авиации, но это не штурмовая, а разведывательная техника", - сказал собеседник.

"А ребятам в отряде нужна наземная поддержка, "воздух" тоже, но работа осложняется расположением части. С двух сторон посадка, поле, и жилые кварталы с 9-этажными домами. В квартирах и на крышах засели снайперы. Они позачиняли людей в комнатах и не выпускают, чтобы ими прикрываться", - добавил он.