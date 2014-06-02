Луганские пограничники ждут подкрепления - ГПСУ

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник Отдела по вопросам взаимодействия со СМИ, обеспечения доступа к публичной информации Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

В частности, он сообщил, что перемирие с террористами, которые штурмуют Луганский пограничный отряд, прекращено и бой продолжается снова. “Действительно, была достигнута договоренность о перемирии с целью эвакуации раненых. Однако около 13.30 оно закончилось и сейчас снова идет обстрел воинской части”, - сообщил Слободян.

Читайте такжеВ Луганске авиация уничтожила две минометные батареи террористов Он напомнил, что в штурме пограничного отряда в Луганске принимают участие около 500 террористов, которые, кроме стрелкового оружия, используют минометы и крупнокалиберный пулемет.

По словам Слободяна, пока пограничники не дождались никакого подкрепления со стороны сил антитеррористической операции: “Самолеты действительно были. Они пролетели несколько раз над местом события и улетели”.

Слободян объяснил, почему из самолетов не был открыт огонь по террористам. “Самолет должен стрелять, как минимум, по танку и на открытой местности. А в городе, где жилые дома, где террористы прячутся под балконами, в подъездах и за деревьями, применение самолета будет нецелесообразным”, - сказал Слободчан.

Читайте такжеПентагон осудил нападение на луганский погранотряд и участие в нем РоссииТакже он сказал, что пограничники ожидают наземное подкрепление и помощь со стороны сил АТО.

Говоря о жертвах и раненых в результате боя, Слободян отметил, что со стороны пограничников убитых нет, но есть раненые.

“По состоянию на 13 часов мы точно знаем, что с нашей стороны есть семь раненых, из них четверо имеют тяжелые ранения. А со стороны террористов - пять убитых и восемь раненых. Это то, что мы могли визуально наблюдать. Но мы не исключаем, что количество потерь со стороны террористов может быть другим”, - сказал Слободян.

Как сообщалось, сегодня, 2 июня, около 00.30 в управление Луганского пограничного отряда подъехало около 100 вооруженных людей, которые расположились по периметру отряда. Первая атака с применением автоматов и подствольных гранатометов началась около 4 часов и длилась около 40 минут. Террористы продолжали стягивать силы и вооружение к управлению отряда. По состоянию на 7.00 их было уже около 400 человек, сообщили в Государственной пограничной службе, отметив, что авиация не может принять участие в бою, поскольку террористы прячутся в жилых домах. Позже было достигнуто соглашение о перемирии.

Информацию о подкреплении подтвердил генерал, глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж, сообщает сайт 0642.com.ua.

По его словам, во время атаки на границе Луганской области с Россией в районе событий не было ни одного спецподразделения быстрого реагирования.

Читайте такжеПеремирие кончилось, под Луганском вновь продолжается бой - ГПСУ«Я разговаривал с руководством Госпогранслужбы, действительно они ориентировали еще ночью, о том, что у нас есть нападение. Задействованная была авиация, но не задействованы специальные подразделения», - сообщил он.

«Сейчас, по моей информации, туда направляется (спецподразделение - ред.), но с огромным опозданием», - сообщил Маломуж.