Террористы из ДНР начали арестовывать друг друга

Как передает корреспондент «УРА-Информ.Донбасс», сегодня, 3 июня, убирают нагромождения с тыльной части здания, а также вывозят боковые преграды.

На Октябрьской площади работают несколько экскаваторов и грузовых машин.

Читайте такжеДонецк из-за террористов покинули 15 тысяч человекВ то же время, террористы из самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Макович и Роман Лягин заявляют о том, что на "территории ДНР" объявлена воздушная тревога. На бульваре Пушкина возле «Пальмы Мерцалова» Макович и Лягин собрали около 10-15 пенсионеров и живо обсуждают с ними ситуацию.

Кроме того, боевики "ДНР" прямо перед зданием задерживают других «республиканцев» и, конвоируя их с автоматами, уводят с территории Октябрьской площади. Причины задержания в "ДНР" не объясняют.

В то же время пресс-служба Донецкого горсовета опровергает информацию о воздушной тревоге в городе. «У нас нет информации о том, что в городе объявлена воздушная тревога», - отметили в пресс-службе.