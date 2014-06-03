На базе батальона «Донбасс» сформируют 3-е резервное подразделение

Такое решение принял министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Как сообщается на сайте Нацгвардии, в настоящее время подразделение насчитывает около 300 человек в возрасте 18-55 лет. Только за 1-2 июня в его состав вступили более 100 добровольцев, 40 из которых - активисты Майдана. Около 40% батальона - бывшие военные, из которых более половины были в горячих точках.

Набор в батальон будет проводиться до тех пор, пока количество добровольцев не достигнет 500 человек. Бойцы пройдут строгий отбор, основанный на военном опыте, физподготовке и чувстве патриотизма. Таким образом, 3-й батальон спецназначения будет состоять из 360 человек. Другие же войдут в состав 24-го батальона территориальной обороны Луганской области или 4-го резервного батальона Нацгвардии.