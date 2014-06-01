Батальон «Донбасс» собрал на Майдане четыре автобуса добровольцев

Командир батальона спецназначения «Донбасс» Национальной гвардии Украины Семен Семенченко на Майдане Незалежности в Киеве собрал 4 автобуса добровольцев для вступления в ряды батальона.

Об этом сообщается на веб-странице батальона в социальной сети Facebook.

«Четыре автобуса мобилизованных майдановцев отправлены командиром батальона «Донбасс» Семеном Семенченко в тренировочную базу Национальной Гвардии в Новые Петровцы. Их ожидает военная подготовка, ”сухой закон”, стрельбы и другие интересные дела. А главное - они присоединятся к процессу освобождения Донецкого и Луганского регионов и наведения там порядка в послевоенное время», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Семенченко прибыл на Майдан Незалежности в Киеве для набора желающих стать добровольцем батальона.

Ранее, 29 мая батальон «Донбасс» официально объявил усиленную мобилизацию в свои ряды. Как уточнили в пресс-службе батальона, мобилизация ведётся с целью набора максимального количества добровольцев в батальон, который условно будет поделен на три части. Первая войдет в состав Национальной гвардии, подконтрольный МВД. Вторая часть батальона войдет в 24-й батальон территориальной обороны, подконтрольный Минобороны Украины. Третья его часть останется в качестве отряда народного ополчения и будет участвовать в обороне 4-х районов Западного Донбасса - Добропольского, Великоновоселковкого, Красноармейского и Александровского.

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Также сообщалось, что основными направлениями работы батальона будет проведение разведывательных, противодиверсионных, штурмовых операций; усиление охраны государственных границ от диверсионных и террористических групп.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков встретился с командиром батальона «Донбасс», в результате чего была достигнута договоренность о создании на базе этого батальона спецподразделения.

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Предполагалось, что с 30 мая созданный из добровольцев батальон «Донбасс» начнет подготовку со специалистами в качестве спецподразделения по борьбе с террористами.

Батальон будет соответствующим образом обучен, вооружен, экипирован, и все его последующие действия в составе сил АТО будут координироваться командованием спецопераций. Личный состав батальона будет насчитывать до 300 человек.