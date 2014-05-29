Первая рота батальон "Донбасс" станет спецбатальоном в составе Нацгвардии

Об этом сообщил Командир добровольческий батальон территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" на своей странице в Facebook.

Батальон спецназначения формируется как воинская часть "нового типа" с минимумом бюрократии, с сохранением стуктуры командования. Набор в батальон осуществляется с участием приемной комиссии из ветеранов добровольческого формирования.Читайте такжеВ батальон "Донбасс" вернулись двое бойцов, которых считали погибшими

"Мы идем в батальон спецназначения до победы и после этого возвращаемся на гражданку за исключением тех, кто готов будет включится в создание новых правоохранительных структур Украины", - написал Семенченко.

Кроме этого, он отметил, что батальон создается для проведения разведовательных, противодиверсионных, штурмовых операций, будет участвовать в прикрытии госграницы от мобильных групп диверсантов и террористов.

"Основа батальона спецназначния - не менее 75% состава жители Донбасса. Добровольцы обязуются поддерживать высокую дисциплину в подразделении, координироваться с другими частями в структуре АТО, быть примером в выполнении поставленных задач", - отметил командир батальона.

Данное решение поддержано общим собранием добровольцев.

"Командование батальоном за мной. Остальные подразделения кроме первой роты воюют как и раньше", - подчеркнул Семенченко.