В Крыму появились российские рубли с надписями «Слава Украине! Героям Слава!»

В аннексированном Крыму появились российские рубли с надписями «Слава Украине! Героям Слава!».

Как сообщает сайт Крым.Реалии, фотографии, на которых изображены подобные купюры, выложили пользователи одной из социальных сетей. Где именно в Крыму были получены подобные рубли, не сообщается.

Напомним, в аннексированном Крыму отказ от гривни продавцам и покупателям дается с трудом. В магазинах и супермаркетах теперь не могут давать сдачу украинской мелочью, а запаса российской мелочи на полуострове до сих пор нет.

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Продавцы пытаются переложить решение проблемы на покупателей, требуя от них оплату под расчет, или же предлагая покупать товары на круглую сумму. В свою очередь, покупатели скандалят с продавцами, требуя выдать сдачу российской мелочью.

Многим покупателям приходится отказываться от части покупок, чтобы приблизить общий итог их стоимости к круглой сумме.

