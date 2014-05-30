Le Monde: Донецк охватила полная анархия

В статье под названием «Донецк охватила полная анархия» во французской газете Le Monde сообщается о том, что в Донецке разграблены магазины, банки и рестораны закрыты, в городе небезопасно.

В то время как Донецк, один из самых больших городов восточной Украины, все больше охватывает анархия, в четверг 29 мая представители военного крыла сепаратистов приказали очистить здание ОДА, в котором размещались приверженцы Донецкой Народной Республики. Это здание было захвачено 6 апреля пророссийскими группировками, которые сделали из него свой «парламент».

Его председатель Денис Пушилин заявил в четверг вечером, что это не был «государственный переворот».

«Все те, кто занимали официальные должности, останутся на своих местах. Но мы должны избавиться от тех, кто совершал преступления против Республики».

Однако это военное вмешательство несет в себе четкий сигнал: Народную Республику хотят приструнить. Проводил зачистку батальон «Восток» – зародыш армии, подготовкой которой занимается Россия, и которая руководит сепаратистами во главе с Игорем Стрелковым.

Этот российский военачальник, член ГРУ (армейских спецслужб), который служил в Чечне во время войны 1999-2009 гг., виновен в преступлениях против чеченских мирных жителей, согласно данным неправительственной организации «Мемориал». Как сообщают источники из Донецка, он расправился с тремя своими новобранцами во вторник 27 мая за вымогательства и ненадлежащее отношение к жителям Донецка.

В других частях города случаи ограблений магазинов и супермаркетов неизвестными вооруженными лицами становятся все более частыми, милиция не вмешивается. «Несколько дней назад вооруженные люди в масках зашли в два зала, где были выставлены автомобили. Они потребовали отдать им десяток машин «для революции». Кто эти люди, нам неизвестно», – рассказал друг одного из владельцев салона.

В понедельник спортивный комплекс, принадлежащий известной хоккейной команде «Донбасс» был атакован неизвестными: «Вооруженные люди связали охранников и забрали компьютеры с плоскими экранами, один сейф и один автомобиль, а потом подожгли здание», – сказали представители клуба. Хотя большинство магазинов и ресторанов все еще работают в обычном режиме, некоторые все же решили приостановить свою деятельность, в том числе сеть McDonald's.

«Несколько инкассаторских машин, перевозивших деньги, были захвачены пророссийскими боевиками. Многие банки перестали отправлять в Донецк деньги, потому что это очень рискованно. По этой причине становится все труднее найти места, где можно получить деньги», – рассказал пенсионер, стоящий у закрытой двери ДельтаБанка. На входе в этот банк и два других банка неподалеку висит объявление: «банк закрыт для клиентов в связи с нестабильной ситуацией в регионе».

Местную милицию, которая перешла на сторону пророссийских сепаратистов, контролирующий этот город, в котором проживает 1 млн. человек, в течение нескольких недель почти не видно на улицах. Пророссийские донецкие власти, похоже, не в состоянии контролировать вооруженные группировки, которые время от времени соперничают между собой. А официальная информация явно с трудом доходит до местных жителей.

Во вторник один из лидеров Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, например, объявил о том, что в области, отделившейся от Украины, будет принято российское законодательство. Но «на работе мы спрашивали наших начальников, какие законы мы должны применять – законы Украины или Российской Федерации. Никто не мог ответить», – рассказала 58-летняя адвокат.

Сбит украинский вертолет

В начале недели Донецк стал ареной боевых действий, в ходе которых возле международного аэропорта погибло более сорока человек, в основном сепаратистов. Напряженность в регионе остается высокой, в том числе в Славянске. В четверг там произошла перестрелка. Рядом с городом, захваченным сепаратистами, был сбит вертолет украинской армии. Погибло 14 солдат, в том числе генерал Владимир Кульчицкий. Один солдат выжил, но тяжело ранен, сообщили киевские власти.

«Вертолет вез военнослужащих для ротации. Он был сбит с помощью российского переносного зенитно-ракетного комплекса», – сообщил и. о. президента Александр Турчинов, который должен передать власть победителю президентских выборов, миллиардеру Петру Порошенко, в воскресенье 7 июня.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во вторник потеряла связь с группой своих наблюдателей, в которую входили граждане Дании, Эстонии, Турции и Швейцарии. В четверг самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев признал, что они были задержаны, и намекнул, что их вскоре могут отпустить.

«Премьер-министр» самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Бородай заявил в четверг, что у него не было никакой информации о пропавших наблюдателях. «Мы не знаем, где они находятся, мы ищем их. Вполне возможно, что это провокация с целью обвинить нас в похищении», – сказал он.