В Минобороны подумывают над переводом украинских миротворцев из Африки в зону АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ординович заявил во время пресс-конференции в антикризисном медиа-центре.

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Ординович подчеркнул, что вопрос возвращения миротворцев имеет политическую составляющую и зависит от решения президента - верховного главнокомандующего ВСУ, кроме того, необходимо будет достичь договоренности с ООН в этом вопросе.

"Мы этот вопрос отрабатываем... Такой критической необходимости возвращать наши подразделения на данный момент нет", - сказал он.

При этом он прибавил, что план экстренного возвращения миротворцев уже разработан, и в случае дальнейшей эскалации насилия в восточных регионах Украины все 18 экипажей вертолетов будут отозваны из Африки.

"Если ситуация будет более угрожающей, будет эскалация и будет принято политическое решение, чтобы их вернуть, мы эту задачу выполним, в зависимости от того, как мы достигнем консенсуса с ООН", - сказал Ординович.