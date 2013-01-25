Генштаб: за 5 лет предусмотрено внедрить стандарты ведущих армий мира

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Владимир Замана во время совещания с руководящим составом органов по работе с личным составом ВС Украины в Киеве.

По словам начальника Генерального штаба ВС Украины, фактически завершена отработка основных стратегических и концептуальных документов оборонного планирования. Для перехода Вооруженных сил на комплектование по контрактному принципу проработан комплексный подход, который предусматривает постепенные взаимосвязанные изменения.

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Как информировал В.Замана, начато формирование Центра оперативных стандартов и методики подготовки Вооруженных сил Украины. До конца 2017 года предусматривается внедрить в деятельность Вооруженных сил стандарты ведущих армий мира. На протяжении следующих двух лет планируется перейти к межвидовой структуре Вооруженных сил, которая позволяет комплексно применять боевые возможности войск и отвечает характеру современных военных конфликтов.

«Вооруженные силы будут лишены избыточных ненужных структур, вооружения, техники и имущества. Приоритетной задачей является комплектование Вооруженных сил подготовленным, мотивированным к воинской службе персоналом. Планируется продолжить создание профессионального сержантского состава, развитие службы в резерве и внедрение современных принципов и подходов в военной кадровой политике», – отметил он.

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По словам главнокомандующего ВСУ, планируется перейти на двухлетний цикл подготовки войск, который будет включать интенсивный, поддерживающий и базовый периоды. Предусматривается оснастить Вооруженные силы системами имитационного моделирования, усилить возможности учебно-тренировочных центров и тому подобное.

«Сегодня уже нет необходимости эксплуатировать на полигонах дорогую боевую технику – вместо этого есть тренажеры, на которых военнослужащие смогут проходить подготовку», – отметил генерал-полковник.

Говоря о состоянии основных систем вооружения, начальник Генерального штаба ВСУ обратил внимание на то, что в первую очередь планируется укомплектовать исправными и перспективными образцами Силы постоянной готовности и постепенно увеличивать долю обновленного вооружения.