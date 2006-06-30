Большинство и оппозиция начнут переговоры в понедельник

«Круглый стол» с целью урегулирования конфликтной ситуации в Верховной Раде между большинством и оппозицией начнется в понедельник, 3 июля, в 11.00 в кинозале парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО сообщили лидеры фракций коалиции.

В частности, лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что на «круглом столе» будут обсуждаться вопросы взаимодействия большинства и оппозиции как в ВР, так и в органах местного самоуправления.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ также отметил, что ситуация в парламенте может быть урегулирована путем создания ряда контрольных комиссий, которые предоставят возможность оппозиции контролировать деятельность органов власти. Р.БЕССМЕРТНЫЙ также отметил, что должен быть обсужден вопрос, что оппозиция будет критиковать власть в СМИ, но не будет блокировать ее работу.

Он выразил убеждение, что дальнейшая работа ВР должна базироваться на диалоге.

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО отметила, что работа «круглого стола» должна быть разделена на две части. Во-первых, Партия регионов должна публично озвучить аргументацию о причинах блокирования работы ВР. Во второй части должен быть обсужден механизм создания надлежащих условий для работы оппозиции.

«Мы будем предлагать положить начало в Украине статус оппозиции как мощного государственного института», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь лидер СПУ Александр МОРОЗ отметил, что инициатива Президента провести такой “круглый стол” является очень полезной.

Также пресс-секретарь главы государства Ирина ГЕРАЩЕНКО сообщила, что Президент выразит свою позицию, касающуюся ситуации в ВР в традиционном радиообращении к народу Украины.