Террористы пытаются захватить подразделение Нацгвардии в Луганской области

Около 16.30 террористы, вооруженные автоматами, пулеметами и гранатометами, на 8 КамАЗах окружили отдельное подразделение Нацгвардии, и предпринимают попытки по его захвату.

Читайте такжеШтурм части в Луганске: Нацгвардия сообщает о жертвах с обеих сторон

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии, бойцы оказывают сопротивление. В настоящее время идет ожесточенный бой.