Террористы пытаются захватить подразделение Нацгвардии в Луганской области

17:59, 29 мая 2014
Политика
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Вооруженные террористы пытаются захватить отдельное подразделение Национальной гвардии Украины, дислоцированное в Александровске Луганской области.

Террористы намереваются захватить подразделение Нацгвардии / REUTERS

Около 16.30 террористы, вооруженные автоматами, пулеметами и гранатометами, на 8 КамАЗах окружили отдельное подразделение Нацгвардии, и предпринимают попытки по его захвату. 

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии, бойцы оказывают сопротивление. В настоящее время идет ожесточенный бой.

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