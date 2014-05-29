В результате падения вертолета под Славянском погибли 10 военных - спикер АТО

14:22, 29 мая 2014
Политика
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Уточняется, из какого оружия был сбит вертолет - из гранатомета или из ПЗРК.

Фото: Юрій Касьянов

В результате падения сбитого террористами вертолета под Славянском погибли не 14 военнослужащих, как сообщил председатель Верховной Рады Александр Турчинов, а 10.

Об этом пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев сообщил в комментарии УНИАН.

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"Я подтверждаю, что сегодня в районе Славянска был сбит вертолет. Уточняется, из какого оружия: то ли из гранатомета, то ли из ПЗРК. Вертолет принадлежал Национальной гвардии Украины. На борту находился персонал, который перевозил продукты питания для блокпостов. Информация о пострадавших уточняется. Я слышал о том, что говорил Турчинов, но, по моей информации, количество людей, которые находились на борту, - 10 человек ", - сказал Селезнев.

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