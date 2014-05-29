Под Славянском террористы сбили вертолет: погибли около 10 военных с генералом Кульчицким

“Террористами из российского оружия ПЗРК был сбит наш вертолет, который как раз вез военных для ротации, - 14 наших военных погибли вместе с генералом Кульчицким”, - сообщил председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов на заседании парламента.

"Восьмерка" шла на Карачун (Телецентр), груженная продуктами, питьевой водой, бронежилетами... Села нормально, выгрузили груз, взяла на борт бойцов, летевших на отдых, и через несколько минут после взлета взорвалась... Ракета, или выстрел из гранатомета... При ударе о землю взорвались баки...", - написал журналист Артем Шевченко на своей странице Facebook.

Российский военный журналист Аркадий Бабченко в соцсети также прокомментировал ситуацию с украинским вертолетом.

"Вертушку, на которую меня ни разу так и не взяли, сбили. По моей информации, она дошла до Карачуна, там разгрузилась, взлетела и после взлета её сбили. Выслеживали, видимо. Было два взрыва - один в воздухе, второй при падении. Насколько можно понять, никто не выжил. Летчиков жаль. Хорошие мужики были. Вежливые, корректные. Жаль", - написал военный корреспондент.

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В то же время, пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев сообщил в комментарии УНИАН, что в результате падения сбитого террористами вертолета под Славянском погибли не 14 военнослужащих, а 10.

"Я подтверждаю, что сегодня в районе Славянска был сбит вертолет. Уточняется, из какого оружия: то ли из гранатомета, то ли из ПЗРК. Вертолет принадлежал Национальной гвардии Украины. На борту находился персонал, который перевозил продукты питания для блокпостов. Информация о пострадавших уточняется. Я слышал о том, что говорил Турчинов, но, по моей информации, количество людей, которые находились на борту, - 10 человек ", - сказал Селезнев.

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Как сообщалось, в ночь на 2 мая в районе города Славянск Донецкой области былисбиты два вертолета Ми-24 ВСУ, которые осуществляли воздушное патрулирование в определенном районе. Боевые машины были сбиты неизвестными лицами с использованием переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

Кроме того, выстрелами из стрелкового оружия был поврежден вертолет Ми-8 армейской авиации Вооруженных сил Украины. В этом случае жертв нет, ранен один военнослужащий.

В Минобороны отметили, что факт использования против Вооруженных сил Украины ПЗРК ярко засвидетельствовал, что против военнослужащих в Донецкой области действуют далеко не “мирные протестующие”, а хорошо подготовленные и вооруженные профессиональные диверсионные группы.

Как позже сообщила пресс-служба Нацгвардии, под Славянском сегодня около 12.30 в районе проведения АТО во время разгрузки продуктов питания на четвертый блокпост террористы сбили вертолет Ми-8 Национальной гвардии Украины, в результате чего погибли 12 человек.

Один военнослужащий Национальной гвардии остался живым и находится в тяжелом состоянии.