Торжества по случаю избрания президента пройдут на Майдане Незалежности

Соответствующее распоряжение № 931/2014-рп опубликовано на президентском сайте.

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Рабочая группа должна подготовить план торжеств на Майдане Незалежности с участием широкой общественности, участников общественных движений Майдана, киевлян и гостей столицы. Разработать меры по нормализации ситуации на Майдане Незалежности и прилегающих к нему улицах и созданию других условий для обеспечения надлежащего выполнения городом функций столицы, предусмотрев меры, в частности по чествованию на Майдане Незалежности памяти погибших участников мирных акций протеста.