Торжества по случаю избрания президента пройдут на Майдане Незалежности
13:16, 29 мая 2014Политика
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Исполняющий обязанности президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов распорядился создать рабочую группу по организации проведения на Майдане Незалежности торжеств по случаю вступления на пост новоизбранного президента.
Петр Порошенко отпразднует свое избрание вместе с Майданом / REUTERS
Соответствующее распоряжение № 931/2014-рп опубликовано на президентском сайте.
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Рабочая группа должна подготовить план торжеств на Майдане Незалежности с участием широкой общественности, участников общественных движений Майдана, киевлян и гостей столицы. Разработать меры по нормализации ситуации на Майдане Незалежности и прилегающих к нему улицах и созданию других условий для обеспечения надлежащего выполнения городом функций столицы, предусмотрев меры, в частности по чествованию на Майдане Незалежности памяти погибших участников мирных акций протеста.
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