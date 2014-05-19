Родственники героев Небесной Сотни начали проводить собственные расследования
Инициативная группа, состоящая из членов семей погибших героев Небесной Сотни инициируют проведение независимых расследований смертей при помощи иностранных экспертов.
Как сообщает Радио Свобода, в новую общественную организацию вошло более 300 родственников героев Небесной Сотни.
Необходимость проведения собственных расследований инициаторы объясняют тем, что правоохранительные органы слишком долго расследуют случаи смертей и исчезновений активистов Майдана.
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«В нашу инициативную группу входят юристы. Очень важно, что это не только специалисты из Украины, но и из Нидерландов. Зарубежные эксперты согласились нам помогать. Дело в том, что у каждой семьи, которая потеряла своих детей и других членов семей, накопились определенные факты, но правоохранители должного внимания им не уделяют. Поэтому будем проводить собственные расследования и отстаивать правду в европейских судах», - рассказал председатель инициативной группы семей «Небесной сотни» Петр Синенко.
По словам инициаторов расследований, каждый случай смерти или исчезновения активистов, будет рассматриваться отдельно независимыми следственными органами.