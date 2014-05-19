Родственники героев Небесной Сотни начали проводить собственные расследования

Как сообщает Радио Свобода, в новую общественную организацию вошло более 300 родственников героев Небесной Сотни.

Необходимость проведения собственных расследований инициаторы объясняют тем, что правоохранительные органы слишком долго расследуют случаи смертей и исчезновений активистов Майдана.

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«В нашу инициативную группу входят юристы. Очень важно, что это не только специалисты из Украины, но и из Нидерландов. Зарубежные эксперты согласились нам помогать. Дело в том, что у каждой семьи, которая потеряла своих детей и других членов семей, накопились определенные факты, но правоохранители должного внимания им не уделяют. Поэтому будем проводить собственные расследования и отстаивать правду в европейских судах», - рассказал председатель инициативной группы семей «Небесной сотни» Петр Синенко.

По словам инициаторов расследований, каждый случай смерти или исчезновения активистов, будет рассматриваться отдельно независимыми следственными органами.