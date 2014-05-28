При попытке уехать в Москву в тренировочный лагерь боевиков задержаны завербованные украинцы

Как сообщает пресс-центр СБУ, будущие диверсанты планировали в Москве пройти подготовку в одной из законспирированных спецшкол министерства обороны России для совершения диверсионных и террористических актов в Донецкой области и Одессе.

Читайте такжеЗавербованные разведкой РФ украинцы проходили переподготовку в лагере под Феодосией - СБУ

Диверсионной группой, в составе 8 человек, руководил 45-летний гражданин Украины - бывший майор ВДВ, инструктор парашютной подготовки. Большинство участников группы раньше проходили службу в спецподразделениях вооруженных сил.

Во время подготовки к поездке члены группы соблюдали меры строгой конспирации: использовали псевдонимы и разделялись на подгруппы. Однако сотрудники СБУ задержали диверсантов на Одесском железнодорожном вокзале.

В СБУ отметили, что после прохождения обучения каждому члену группы было обещано ежемесячное вознаграждение – $1 тыс. и отдельно «премиальные» по окончании.