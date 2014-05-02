Российские диверсанты получили команду покинуть Украину - Тымчук
22:38, 02 мая 2014Политика
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Основная часть диверсионных групп ГРУ ГШ ВС РФ, действующих на востоке Украины, получила команду возвращаться на территорию России.
Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
Также, по его данным, диверсантам дано особое указание в ходе пересечения госграницы избегать боевых столкновений.
"Пророссийским террористам на Донбассе предоставлена полная возможность противостоять украинским силовикам самостоятельно, без активной поддержки ДРГ российского спецназа", - пишет Тымчук.
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