Российские диверсанты получили команду покинуть Украину - Тымчук

Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Также, по его данным, диверсантам дано особое указание в ходе пересечения госграницы избегать боевых столкновений.

"Пророссийским террористам на Донбассе предоставлена полная возможность противостоять украинским силовикам самостоятельно, без активной поддержки ДРГ российского спецназа", - пишет Тымчук.