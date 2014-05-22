В Киеве разоблачили бывших милиционеров, которые готовили теракты

Как говорится в сообщении пресс-центра СБУ, в «штабе» террористов обнаружили взрывчатку и огнестрельное оружие.

Читайте такжеСБУ обезвредила группировку, поставлявшую взрывчатку и оружие для терактов на востоке

Сотрудникам СБУ удалось установить, что в январе боевики прибыли в столицу из Крыма и прикидывались сторонниками Евромайдана. Диверсанты под прикрытием присоединились к активистам в здании Киевской городской государственной администрации (КГГА) и передавали российским координаторам информацию о событиях, которые происходят в Киеве. Также преступники готовили ряд терактов на территории Украины. Ранее эти боевики работали в правоохранительных органах.

Также террористы обеспечивали оружием боевиков на Юге Украины. Выяснилось, что они передали оружие женщине, которая выполняла задание российских спецслужб по дестабилизации ситуации в южных областях. Во время обыска «штаба» террористов в помещении обнаружили 3 автомата Калашникова, 2 пистолета Макарова, пневматическую снайперскую винтовку высокого давления, травматический пистолет, переделанный для отстрела патронов смертельного действия, ручные гранаты РГД-42 и Ф-1, большое количество боевых патронов и самодельных взрывных устройств, сообщили в пресс-службе СБУ. Из-за угрозы взрыва, жителей дома, где находился «штаб» боевиков, пришлось эвакуировать. В гаражах, которыми пользовались диверсанты, силовики нашли юбилейные награды, мебель и технику, похищенную из здания КГГА. Во время задержания боевики оказали сопротивление.