В Артемовске и Харцызске разобрали баррикады сепаратистов вокруг горсоветов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

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В Артемовске боевики террористической организации «Донецкая народная республика» покинули здание городского совета, наведя в нем порядок и разобрав баррикады. В Харцызске жители города 27 мая убирали мешки, автомобильные покрышки вокруг здания исполкома. Представители «ДНР» этому не препятствовали.