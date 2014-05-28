В Артемовске и Харцызске разобрали баррикады сепаратистов вокруг горсоветов
08:56, 28 мая 2014Политика
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В Артемовске и Харцызске Донецкой области разобрали баррикады вокруг зданий городских советов.
В Артемовске горсовет приступил к работе / 06274.com.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.
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В Артемовске боевики террористической организации «Донецкая народная республика» покинули здание городского совета, наведя в нем порядок и разобрав баррикады. В Харцызске жители города 27 мая убирали мешки, автомобильные покрышки вокруг здания исполкома. Представители «ДНР» этому не препятствовали.
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