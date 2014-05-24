В Артемовске боевики захватили горисполком и заблокировали ОИК, на входе установлен пулемет
В Артемовске террористы захватили помещение горисполкома и полностью заблокировали работу местной окружной избирательной комиссии.
Об этом сообщил УНИАН один из жителей города.
По его информации, сегодня утром группа неизвестных вооруженных лиц ворвалась в здание, где расположен горисполком. На данный момент в помещении продолжают находиться вооруженные люди.
На центральном входе здания оборудована пулеметная точка, установлен пулемет.
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По информации источника, таким образом была полностью заблокирована работа окружной избирательной комиссии (46-й избирательный округ), которая расположена на 1-м этаже здания.
По словам источника, боевики также построили на прилегающей улице баррикаду из автомобильных покрышек.
Милиция, по словам жителя города, пока не перешла к каким-либо действиям, чтобы как-то противодействовать вооруженным людям.