Террористы заявляют о больших потерях в Донецке - СМИ

Об этом сообщает издание Вести со ссылкой на источники в террористической организации.

Читайте такжеАТО в Донецке: бои возле аэропорта продолжаются, а горожане прячутся от пуль по домам"На Путиловском мосту из РПГ подбита машина батальона "Восток". По предварительным данным, 35 погибших, 15 ранены", - заявили террористы.

В Донецке в течение дня продолжаются столкновения между террористами и силами АТО. Есть данные о погибших и раненых среди жителей города.