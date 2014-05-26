Террористы заявляют о больших потерях в Донецке - СМИ

22:46, 26 мая 2014
Политика
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Во время боя на Путиловском мосту в Донецке боевики одного из подразделений "ДНР" потеряли убитыми 35 человек.

Грузовик террористов подбили из РПГ / Reuters

Об этом сообщает издание Вести со ссылкой на источники в террористической организации.

Читайте такжеАТО в Донецке: бои возле аэропорта продолжаются, а горожане прячутся от пуль по домам"На Путиловском мосту из РПГ подбита машина батальона "Восток".  По предварительным данным, 35 погибших, 15 ранены", - заявили террористы.

В Донецке в течение дня продолжаются столкновения между террористами и силами АТО. Есть данные о погибших и раненых среди жителей города.

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