Томбински не исключает введения безвизового режима для украинцев до конца текущего года

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам он напомнил, что сейчас Европейская Комиссия будет принимать решение о перехода от первого ко второму этапу плана по введению безвизового режима с Украиной.

“На будущей неделе, 2 июня, страны — члены ЕС будут давать добро на то, чтобы перейти ко второй фазе, а после второй фазы, как это было с Молдовой, это может быть несколько месяцев, и начнется безвизовый режим”, - сказал он.

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Также Томбинский отметил, что подписание экономической части Соглашения об ассоциации может состояться сразу после завершения президентских выборов в Украине, и не исключил, что это может произойти в июне текущего года.

Оценивая по просьбе журналистов избирательную кампанию в Украине, Томбинский сослался на выводы украинских экспертов и наблюдателей, которые сказали, что выборы были наиболее честными за последние 20 лет.

“Если это говорят украинские наблюдатели, у которых есть 20 лет опыта, то что мне сказать”, - сказал Томбинский.

Справка УНИАН. Евросоюз на саммите в ноябре 2010 года предоставил Украине План действий по либерализации визового режима.

Выполнение Плана действий должно стать основанием для отмены визового режима между Украиной и ЕС. План состоит из двух этапов: подготовка необходимого законодательства и реализация реформ, а его положения касаются четырех сфер: безопасности документов, нелегальной миграции, обеспечения общественного порядка и гражданских прав и свобод.

13 мая 2014 года Верховная Рада приняла ряд законов, необходимых для завершения первой законодательной фазы Плана действий по визовой либерализации, в частности относительно внесения изменений в законодательство Украины в сфере государственной антикоррупционной политики, а также внесения изменений в законодательство относительно предотвращения и противодействия дискриминации и относительно изменений законодательства в сфере защиты персональных данных.

23 мая еврокомиссар Сесилия Малстром предложила Еврокомиссии перейти ко второй - последней - фазе Плана действий по визовой либерализации, после завершения которого граждане Украины смогут ездить в страны ЕС без виз.

"Украина следует к визовой либерализации. Я уже могу сказать на основании нашего анализа, что принятое законодательство и другие мероприятия являются достаточными, чтобы утверждать, что Украина выполнила требования первой стадии Плана действий относительно визовой либерализации, и я предлагаю своим коллегам в Еврокомиссии перейти ко второй фазе", - заявила Малстром.

"Я приветствую и воздаю должное этим усилиям и политической верности украинского правительства. Но тяжелая работа еще не завершена. Украина должна продемонстрировать, что все нормы тщательным образом реализованы, в частности это касается дискриминации, мы ожидаем полного завершения реформы в плане защиты от дискриминации", - сказала комиссар ЕС.