В украинском МВД подтверждают гибель итальянского фотографа под Славянском

В МВД Украины подтверждают гибель под Славянском итальянского фотокорреспондента, но пока ничего не могут сказать о судьбе его переводчика из России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, сообщил пресс-секретарь министра внутренних дел Украины Станислав Речинский.

“Известно, что итальянский фотограф погиб. О его коллеге ничего не могу сказать - относительно его судьбы”, - заметил Речинский.

На уточняющий вопрос относительно продолжения вооруженных столкновений на Донбассе, Речинский ответил: “В зоне ведения антитеррористической операции были бои на протяжении ночи и утром. Детали по количеству погибших пока не известны”.

Читайте такжеМИД Италии подтвердило гибель фоторепортера в Славянске - СМИПо данным СМИ, в Twitter самопровозглашенной "Донецкой народной республики" было сообщение о том, что под Славянском в селе Андреевка якобы были убиты итальянский журналист Андреа Роччелли и его переводчик - гражданин России Андрей Миронов.

"В селе Андреевка под Славянском убит итальянский журналист Андреа Роччелли и его переводчик Андрей Миронов", - говорилось в сообщении.