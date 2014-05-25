Террористы сообщили о гибели итальянского журналиста и его переводчика

10:00, 25 мая 2014
Политика
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Под Славянском в селе Андреевка были убиты итальянский журналист Андреа Роччелли и его переводчик - гражданин России Андрей Миронов.

Убиты итальтянский журналист и его переводчик - гражданин России / фото REUTERS

"В селе Андреевка под Славянском убиты итальянский журналист Андреа Роччелли и его переводчик Андрей Миронов", - говорится в сообщении самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает ТСН.

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Эту информацию со ссылкой на штаб террористов подтверждают российские СМИ, однако получить официальное подтверждение этой информации пока не удалось.

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