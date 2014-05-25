Губернатор Луганщины призвала лишить депутатов от ПР и КПУ мандатов за помощь сепаратистам

«Я обращаюсь к депутатам Верховной рады с требованием лишить народных депутатов от ПР и коммунистов их мандатов за пособничество сепаратистам и предательство», — написала и.о. председателя Луганской облгосадминистрации Ирина Веригина на своей странице в соцсети Facebook.

Читайте такжеОБСЕ не направила наблюдателей в Донецк и Луганск«Несмотря на страшное давление на членов ОВК и ДВК, похищение людей и запугивание, в Луганской области 2 окружные комиссии работают.. Луганщина голосует! К сожалению, террористы лишили возможности проголосовать многих жителей Луганщины и депутаты Луганского областного совета способствовали срыву выборов на некоторых округах.

Именно защищая свои бизнес интересы, они толкнули людей в кровавое противостояние. Я обращаюсь к депутатам Верховной Рады с требованием лишить народных депутатов от ПР и коммунистов их мандатов за пособничество сепаратистам и предательство», — написала Ирина Веригина.