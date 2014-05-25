Под Славянском террористы атаковали украинский блокпост, двое военных погибли - Тымчук

Об этом сообщает координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В ходе атаки боевиками использовались, кроме автоматического оружия, минометы и гранатометы. В результате боевого столкновения атака была отбита", - собщил он.

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"Данных по потерям террористов на данный момент нет", - написал Тымчук.