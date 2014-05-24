Голосование на Луганщине пройдет только в двух округах - ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

Охендовский отметил, что выборы пройдут во всех без исключения регионах, кроме АР Крым и города Севастополь. "Голосование будет происходить также и в Луганской и Донецкой областях. К сожалению, с определенными неприятными особенностями", - сказал Охендовский.

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Он напомнил, что в Луганской области образовано 12 избирательных округов. "Голосование в Луганской области будет происходить только в двух избирательных округах в связи с объективной невозможностью вследствие форс-мажорных обстоятельств, вследствие действий террористических группировок, доставить избирательные бюллетени в другие ОИК", - подчеркнул глава ЦИК, отметив, что два избирательных округа, на которых завтра состоится голосование, - это округ 115, центр которого находится в городе Сватово, и округ 114 с центром в городе Беловодске.

По его словам, в эти избирательные комиссии бюллетени доставлены. "Голосование там произойдет обязательно. На самом деле избирательные бюллетени доставлены в комиссии всей Луганской области, но для того, чтобы не подвергать угрозе здоровье и жизнь членов избирательных комиссий, избирателей в других округах Луганской области, голосование там завтра не состоится. Соответственно, ЦИК не будет ожидать протоколы с итогами голосования по 10 избирательных округах, образованных в Луганской области", - подчеркнул он.

В то же время Охендовский отметил, что ситуация в Донецкой области постоянно меняется и находится под постоянным контролем ЦИК, которая работает во взаимодействии с правоохранительными органами для того, чтобы иметь объективную картину на начало завтрашнего дня относительно того в каких избирательных округах можно будет организовать голосования в Донецкой области.

"Но, я подчеркиваю, их будет точно больше, чем в Луганской области", - сказал он, отметив, что в Донецкой области также существуют объективные форс-мажорные проблемы, связанные с доставкой избирательных бюллетеней в избирательные комиссии.

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"В настоящее время, ни одно отправление избирательных бюллетенях не захвачено, никакие избирательные бюллетени не уничтожены и, если будет такая возможность, то они будут доставляться в избирательные комиссии, в том числе и ночью с 24 на 25 мая", - сказал Охендовский, отметив, что окончательную картину избирательных округов, где будет организовано голосование, ЦИК сможет обнародовать только завтра утром.

Он также от имени ЦИК, извинился перед избирателями Луганской и Донецкой областей тех округов, где не сможет быть обеспечена реализация их конституционного права избирать президента Украины, и отметил, что ЦИК сделал все возможное, чтобы организовать голосование.