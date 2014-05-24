В Харькове военные врачи оказали помощь 69 участникам АТО - Минобороны

Об этом УНИАН сообщил начальник Регионального медиа-центра Минобороны Украины (Харьков), подполковник Дмитрий Горбунов.

По его словам, до 70 % от всех пострадавших участников АТО направлено в клинику травм , остальные распределены по другим отделениям медицинского центра. Всего же в течение апреля- мая к военным врачам из Харькова обратилось более 400 защитников Отечества , находящихся в тяжелых полевых условиях в лагерях на востоке страны .

«Все наши врачи в погонах и младший персонал имеют высшую квалификацию и опыт лечения огнестрельных ранений . Например , большинство травматологов и хирургов выполняли задачи в миротворческих миссиях. С обеспечением также не возникает проблем. Некоторые мои подчиненные проводят по 5-7 операций в сутки и я уверен в профессионализме каждого из них» , - рассказал полковник медицинской службы Виктор Полищук.

Читайте такжеАТО продолжается: за сутки военные уничтожили 20 боевиков, армия потеряла двух бойцов

Он отметил, что более 30 военных врачей сейчас следят за здоровьем военнослужащих Вооруженных Сил в полевых условиях. Один из них, медицинский брат отделения гнойной хирургии клиники травм старшина военной службы по контракту Василий Веремеенко, который 2 мая во время эвакуации пострадавшего из Славянска сам получил тяжелое ранение

«Возможности нашего военно-медицинского учреждения позволяют в стационарных условиях лечить одновременно до 1000 пациентов. При этом, кроме штатных работников нам помогают врачи из других Военно-медицинских клинических центров. Это усиление в разы увеличивает наши силы и старания , направленные на работу с больными», - добавил полковник медслужбы Полищук.