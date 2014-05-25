Sport Life объявляет 90-процентные скидки

Поспеши забронировать свою супер-скидку! Ведь Sport Life – это:

60 бассейнов!

Спортивные и плавательные бассейны 25 метров; олимпийские бассейны с 10-ти метровыми вышками; детские бассейны и бассейны для грудничкового плавания. Вода в каждом бассейне проходит 5 ступеней очистки, в т.ч. озонирование, ультрафиолет и песочная фильтрация.

90 тренажерных залов!

Только ультрасовременное тренажерное оборудование американских производителей, таких как Hammer Strength, Precor, TechnoGym, Star Trac, LifeFitness: степперы, орбитреки, беговые дорожки, велотренажеры, кинезисы.

120 залов аэробики, йоги, танцев!

К Вашим услугам 1200 профессиональных тренеров, среди которых олимпийские чемпионы, чемпионы Украины и Мира, мастера спорта и победители международных Кубков.

30 детских клубов!

На базе каждого детского клуба созданы детские Академии фитнеса. Уникальные программы детского развития разрабатываются командой профессионалов и подходят для всех деток от 2-х до 14-ти лет.

Звони сегодня! Прямо сейчас!!!

(044) 222 4 222