Bloomberg: России не удалось подписать договор с Китаем о поставках газа

Как сообщают Елена Мазнева и Степан Кравченко в статье под названием «России не удалось подписать договор с Китаем о поставках газа» на сайте Bloomberg.com, во время вчерашней встречи в Шанхае президентам Китая и России не удалось подписать договор на 400 млрд. долл. на поставку газа. Таким образом, переговоры, которые начались более 10 лет назад, продолжаются.

Переговоры продолжаются, две страны пытаются найти компромисс, сказал Алексей Миллер, главный исполнительный директор российского газового экспортера OAO Газпром (OGZD), после того как Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин подписали ряд двусторонних соглашений, но не контракт о поставках газа.

Российские чиновники заявляли перед встречей, что обе стороны очень близки к заключению договора о цене на газ, что открыло бы путь к строительству трубопровода, связывающего крупнейшего в мире производителя энергии с самым большим потребителем. Именно цена была камнем преткновения на протяжении последнего десятилетия, но после того как были введены санкции США и ЕС против России вследствие аннексии Крыма, предполагалось, что вероятность подписания соглашения на этот раз намного больше.

«Это свидетельствует о том, что Россия не хочет подписывать договор о низкой цене на газ только для того, чтобы выяснить отношения с Западом», – говорит Крис Уифер, основатель консалтинговой фирмы Macro-Advisory в Москве. «Есть риск того, что, если в этом году договор не будет подписан, Китай может перебросить свои усилия на строительство газопровода в каком-нибудь другом месте».

Акции упали

Вчера на московской бирже акции Газпрома упали на 1,8 % до 145,35 рублей.

«Пришло время найти согласие с китайцами по этому вопросу», – сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Bloomberg в Москве 19 мая. «Вполне вероятно, что договор будет подписан, а это значит, что будут долгосрочные контракты».

Газпром планирует построить трубопровод в Китай за 22 млрд. долл., способный транспортировать 38 млрд. кубометров газа ежегодно, после нескольких лет неудачных попыток. Компания может начать поставлять газ в Китай в 2019-2020 гг., заявил в марте министр энергетики России Александр Новак.

Для Китая эта цифра составляет почти четвертую часть от того количества газа, которое страна потребляет сейчас, и около 10 % того количества, которое, по оценкам экспертов, ей будет необходимо до 2020 г., сказал региональный руководитель нефтегазовых исследований из компании Nomura Гордон Кван.

Для Газпрома это около 20 % от объема продаж газа в Европу, крупнейшего экспортного рынка компании.

Договор не был подписан, так как Россия хотела предложить такую же базовую цену, как в договорах с ЕС, тогда как Китай предложил более низкую цену, основываясь на своих ценах на импорт из Центральной Азии.

«Справедливая цена»

«Я считаю, что в долгосрочной перспективе цена будет справедливой и полностью сопоставимой с ценами для Европы», – сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев 19 мая.

Средняя цена на газ, экспортируемый Газпромом в Европу, в прошлом году составляла 380,5 долл. за тысячу кубометров. По прогнозам экспертов гонконгской брокерской компании CLSA, цена на российский газ, который будет поставляться к китайским границам, может составить от 335 до 350 долл. за тысячу кубометров.

Эту цель, которой добивается Россия, и может стоить ей 30-летнего контракта на сумму почти 400 млрд. долл., Китай сравнивает с ценой 350 долл. за тысячу кубометров газа, которую он платит за импорт из Туркменистана, и которая существенно ниже цены на сжиженный природный газа, составляющей примерно 525 долл., говорят эксперты CLSA.

«Если газовое соглашение России и Китая не будет подписано в ближайшее время, окно возможностей может быстро закрыться, так как другие поставщики появляются на рынке», – Сиджоу Джоу (Xizhou Zhou), руководитель China Energy в IHS Inс., сказал вчера перед встречей.

В следующем году Австралия начнет свои СПГ-проекты, что сделает поставки газа на мировом рынке «гораздо более обильными», – сказал Чжоу. Предложенному Газпромом трубопроводу, по которому должен транспортироваться газ в Китай, возможно, придется конкурировать с терминалами СПГ, которые строятся в России.