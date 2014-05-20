Выборы в Украине будут самыми важными и сложными в истории - американские эксперты

Об этом сообщает Голос Америки.

Несмотря на это, имеющаяся юридическая основа, административный потенциал и политическая воля дают возможность предположить, что демократический процесс осуществится на большинстве избирательных участков по всей стране, говорится в докладе.

Страна столкнулась с серьезными проблемами, отмечается в докладе НДИ: сжатые сроки проведения предвыборной кампании, унаследованный дефицит доверия политическим институтам, глубокие различия во мнениях о путях развития страны и – что самое главное – незаконные действия вооруженных группировок, пытающихся подорвать ее суверенитет, а также нарушения территориальной целостности.

Читайте такжеНа Днепропетровщине коммунисты пытаются сорвать выборы - Филатов Прямым результатом движения вооруженных сепаратистов на юго-востоке страны стало возникновение особых предвыборных ситуаций в трех регионах, указывает НДИ. В Крыму из-за российской оккупации подготовка к выборам не ведется, и у жителей Крыма на полуострове не будет возможности проголосовать. В Донецкой и Луганской областях избирательные процедуры столкнулись с серьезными помехами, и проведение голосования в день выборов может стать поводом для новых серьезных волнений, говорится в докладе. Однако на остальной части украинской территории, где проживает более 80% зарегистрированных избирателей, подготовка к выборам проходит относительно нормально.

В данных обстоятельствах непрерывные усилия правительства по усилению безопасности и защите избирательных прав украинцев приобретают первостепенное значение, подчеркивается в документе. Чтобы решить оставшиеся проблемы и обеспечить максимально возможную явку на выборах, необходимы общие усилия всех граждан, участвующих в выборах, а также энергичная и постоянная поддержка международного сообщества, считают в Национальном демократическом институте.

Читайте такжеМеркель призвала Путина способствовать выборам в УкраинеЭксперты НДИ отмечают, что, по сравнению с предыдущими президентскими выборами, нынешняя кампания проходит относительно тихо, возможно, из-за событий на востоке, но, тем не менее, кандидаты и их команды могут свободно общаться с избирателями. Главными темами кампании стали мир, стабильность и единство Украины. Более традиционные вопросы, такие как рабочие места, образование, здравоохранение ушли на второй план. И хотя, по данным опросов, коррупция является одной из главных проблем, эта тема не получила приоритетного внимания.

В этих регионах в целом соблюдается свобода СМИ. Журналисты могут работать беспрепятственно, а избиратели имеют доступ к различным мнениям, выражаемым в СМИ. Но при этом освещение избирательной кампании в СМИ ушло на второй план, уступив событиям на юго-востоке страны.

Группы наблюдателей сообщают о некоторых заметных, но, по-видимому, не связанных друг с другом случаях нападений на кандидатов и их штабы и проявлениях нетерпимости в Одессе, Киеве, Днепропетровске, Николаеве, Ровно, Черновцах, Ивано-Франковске и Тернополе.

Хотя злоупотребления административным ресурсом и подкуп избирателей были серьезными проблемами на предыдущих выборах в Украине, в ходе этой кампании НДИ и другие наблюдатели получили лишь несколько сообщений о таких нарушениях.

Читайте такжеВ Артемовске сепаратисты угрожают повесить директора учебного заведения, если в здании откроется избирательный участокКомментируя доклад НДИ, пресс-секретарь Госдепартамента Джен Псаки на брифинге 19 мая заявила: «Мы, несомненно, приветствуем сегодняшний доклад НДИ, подтвердивший, что правительство Украины ведет хорошую подготовку к президентским выборам 25 мая».

«На местах будут находиться примерно 900 краткосрочных наблюдателей в рамках миссии БДИПЧ. Они приезжают сегодня и завтра. В целом по стране 93% участковых избирательных комиссий работают нормально и готовы к проведению выборов 25 мая… Кроме того, принимаются все возможные меры, чтобы люди, проживающие в отдельных районах, где сепаратисты пытаются помешать выборам, получили возможность проголосовать», - сказал она.

«Речь, конечно же, идет об областях восточной Украины, включая части Крыма, где существуют проблемы. Но в большей части Украины спокойная обстановка, и здесь готовы к проведению голосования», – добавила Псаки.

«С учетом большого числа наблюдателей, сообщений ОБСЕ и НДИ, ведется подготовка альтернативных мест для голосования для тех, кто проживает в областях, где это может быть более сложно», – отметила она.

«На некоторых территориях, таких как Славянск и Донецк, где сепаратисты действуют более активно, принимаются меры со стороны наблюдателей и ОБСЕ», – сообщила представитель Госдепартамента США.