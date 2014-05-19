В Донецке неизвестные захватили в плен председателя ОИК

Несколько часов назад в Донецке председателя окружной избирательной комиссии №44 неизвестные захватили в плен и отвезли в неизвестном направлении.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

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По словам Черненко, в Кировском райсовете Донецка, где расположена ОИК, должны были состояться учения о том, как раздавать избирательные материалы.

«Вдруг в помещение вошли неизвестные с оружием. Они взяли в плен всех присутствующих, и потребовали приезда председателя округа. Когда председатель приехала, всех отпустили, а ее увезли в неизвестном направлении. Телефон пленной не отвечает. Между тем, сами боевики вышли на связь с представителями округа и сообщили, что председателя отпустят, если вся комиссия прекратит свою деятельность», - сообщил он.