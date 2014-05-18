В Краматорске продолжается АТО: во многих домах пропали вода и газ, в городе ревет сирена

В результате сегодняшнего боевого столкновения на въезде в Краматорск со стороны Славянска, снарядом был поврежден газопровод низкого давления, питающий крупнейший поселок города - Ясногорку.

Об этом местному изданию "Общежитие" сообщил заместитель городского головы Андрей Бессонный.

К счастью, взрыва не произошло, однако очень большое количество горожан осталось без газоснабжения.

Ввиду сложности обстановки, ремонтная бригада к месту повреждения прибыть не может. Ночью ремонтные работы производиться не будут. Вероятнее всего, газовщики приступят к работе только утром понедельника, 19 мая.

Приняты меры к прекращению подачи газа на поврежденный участок. Однако, в связи с техническими правилами, подключение домов к газу, скорее всего, растянется на несколько дней. Главным условием обратного подключения будет присутствие дома потребителей газа.

После боевых действий, в многоэтажном секторе Краматорска также стала пропадать вода. А в социальных сетях города появилась информация о том, что причиной этому стало попадание снаряда в очистные сооружения водоканала.

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По словам Андрея Бессонного, информация о повреждении очистных не соответствует действительности. Причина перебоев с водой вызвана началом заполнения системы в старой части Краматорска после утреннего отключения, плюс паника со стороны населения, бросившегося делать запасы. Ситуация с водоснабжением должна нормализоваться в ближайшие часы.

Кроме того, появились сведения, что в результате обстрела, в данный момент горит модельный цех завода КЗТС. Принимаются меры в тушению пожара.

В данный момент прекращен основной цикл производства на заводе "Энергомашспецсталь".

В результате боевых действий, получил значительные повреждения торговый павильон в микрорайоне "Станкострой". Поступила информация о том, что в момент обрушения, в здании находилась продавец, которую местные жители извлекли из-под завалов своими силами. Женщина жива.

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