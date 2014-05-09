В Краматорске террористы оборудовали несколько огневых точек - Тымчук

В Краматорске террористы оборудовали несколько огневых точек.

Об этом на своей странице в Facebooк написал руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы “Информационное сопротивление” Дмитрий Тымчук.

По его словам, одна из них находится на втором этаже Дворца культуры и техники (в фотостудии с видом на исполком), вторая - на крыше жилого дома напротив гостиницы по ул. Социалистической.

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"Здесь постоянно дежурят боевики, вооруженные снайперскими винтовками и автоматами. Несколько вооруженных боевиков постоянно дежурят во дворах за исполкомом. По нашим данным, "патрулям" террористов розданы коктейли Молотова", - отмечает Тымчук.

По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», в городе также оборудовано 5 блокпостов боевиков: на ул. Парковая (напротив дома №107), в Артёмовском переезде (при въезде на мост со стороны Дружковки), у "Маячки" (по дороге на Дмитровку), на выезде в сторону Славянска, на ул. Орджоникидзе/Совхозной (поворот на Ясногорку).

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"Как вчера сообщала группа «ИС», 9 мая в Краматорске высока вероятность провокаций и диверсий силами пророссийских экстремистов с целью дестабилизации и без того сложной обстановки в городе", - подытоживает Тымчук.