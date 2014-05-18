Оккупанты препятствуют прибытию крымских татар на траурный митинг в Симферополе - Тымчук

"Крымская милиция, а также прибывший из Краснодара ОМОН, всячески противодействовали прибытию участников мирных акций, посвященных 70-летию депортации, в Симферополь. На автотрассах на подъезде к городу были выставлены усиленные посты. Под различными предлогами на водителей транспортных средств, перевозящих крымских татар, составлялись протоколы, были отмечены попытки задержания граждан под надуманными предлогами", - написал на своей странице в соцсети Facebook руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

По его информации, посты на автотрассах заранее получили информацию об автотранспорте, перевозящем крымских татар, по линии ФСБ РФ. Всего в подобных мирных акциях, проходящих в различных городах Крыма, по информации группы "Информационного сопротивления", принимает участие порядка 60 тыс крымских татар.Читайте такжеВ сопровождении боевых вертолетов и ОМОНа пешие колонны направляются на митинг в Ак-Мечеть (фото)

Наиболее масштабный митинг прошел в Симферополе – в нем приняло участие порядка 20 тыс человек. В том числе, прибывшие из Керчи, Джанкоя, Бахчисарая, Алушты, сообщил Тымчук.

Как сообщал УНИАН, в частности, в Симферополе российские силовики не пускают крымских татарна траурный митинг к 70-й годовщине депортации.

В центре города сосредоточены отряды силовиков. Десятками они стоят на главной улице Симферополя, контролируют и перекрывают движение на перекрестках. С неба за ситуацией в городе следят вертолеты, которые периодически пролетают над центром.

Накануне годовщины депортации нелегитимная власть Крыма запретила митинги до 6 июня из-за якобы опасения провокаций. После этого на заседании Меджлиса также отменили проведение запланированных массовых акций в Симферополе 17-18 мая.