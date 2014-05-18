В Крыму над местами проживания крымских татар летают военные вертолеты

В Крыму над местами проживания крымских татар летают военные вертолеты.

С 8 утра над Симферополем и прилегающими поселками (местами компактного проживания крымских татар) курсируют военные вертолеты, передают Крым.Реалии. Напоминим, 18 мая исполняется 70 лет со дня депортации сталинским режимом крымскотатарского народа. незаконная власть Крыма запретила проводить массовые мероприятия в Крыму до 6 июня из-за боязни провокаций.

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