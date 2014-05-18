Сегодня исполняется 70 лет со дня депортации крымскотатарского народа

Причиной высылки целого народа были названы факты якобы массового коллаборационизма и сотрудничества большой части крымских татар с немецкими и румынскими оккупантами во время Второй мировой войны.

По оценкам историков, в ссылке от невыносимых условий, голода, болезней погибли более 40% переселенцев.

Накануне годовщины депортации нелегитимная власть Крыма запретили митинги до 6 июня из-за опасения провокаций. После этого на заседании Меджлиса также отменили проведение запланирован масакций в Симферополе 17-18 мая.

Напомним, 3 мая одного из лидеров крымскотатарского народа Мустафу Джемилеване пустили в Крым. Его соотечественники некоторое время блокировали трассы возле Симферополя, Бахчисарая, в Старом Крыму, в Евпатории и в поселке Октябрьское Красногвардейского района.

Позже «прокурор» Крыма Наталья Поклонская зачитала председателю Меджлиса Рефату Чубарову предупреждение о «недопущении ведения экстремистской деятельности» и заявила, что в случае неповиновения, Меджлис будет ликвидирован и его деятельность запрещена.

Президент России Владимир Путин считает, что над вопросом признание крымских татар коренным народом Крыма можно подумать, но необходимо очень тщательно проработать этот вопрос, чтобы не навредить. Он пояснил, что в Крыму одним из коренных народов есть греки, которые также имеют на это право.